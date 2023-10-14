36 yıllık sırda yeni ayrıntılar... Metin Akpınar'ın kızlarından sonra bir de 2 torunu olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:52

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. 36 yıl sonra ikiz kızları olduğu öğrenilen Akpınar'ın bir de iki tane torunu olduğu öğrenildi.

İKİ KIZI VE İKİ TORUNU VAR

Yıllar önce annesi tarafından bir köye bırakılan ve sonrasında devlet korumasıyla bir aileyle evlatlık verilen Duygu Nebioğlu, gerçek ailesinin peşine düşünce Metin Akpınar'ın babası olabileceğini öğrendi.

Yapılan DNA sonucunun ardından Nebioğlu'nu mahkeme kararıyla Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti. Nebioğlu'nun bir de Sevgi adında ikiz kardeşi olduğunu öğrenildi.

Babasıyla ilgili sessizliğini koruyan ve mahkeme sonucu beklenen Sevgi Nebioğlu'nun evli ve iki çocuk annesi olduğu ortaya çıktı.

METİN AKPINAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Evlilik dışı birlikteliğinden kızları olan Metin Akpınar ise sessizliğini bozdu. Kızlarının yanında olacağını ve yaşananlardan dolayı eşinden özür dileyen Akpınar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım."

"KENDİLERİNİ İLK TANIDIĞIMDA ANDA ÇOCUKLARIM OLARAK KABUL ETTİM"

"Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık.

Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı."

"EŞİM GÖKSEL AKPINAR'I ÜZDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."