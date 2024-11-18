Metin Uca ölüm yıl dönümünde arkadaşları tarafından anıldı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:25

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:25

Geçtiğimiz yıl 17 Kasım’da şah damarının tıkanması sonucu fenalaşıp kaza geçiren ve hayatını kaybeden sunucu, komedyen ve yazar Metin Uca, ölümünün birinci yıl dönümünde anılıyor. 62 yaşında hayatını kaybeden Uca için sanat dünyasından duygu yüklü mesajlar paylaşıldı.

Hamdi Alkan, sosyal medya hesabında Uca ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir yıl oldu bizden gideli canım Metin... Sevgiyle, özlemle selamlıyorum seni" ifadelerini kullandı.

Seda Bakan ise Uca için "Sevgili Metin Uca’yı kaybedeli bir sene oluyor. Her şey rüya gibi... Seni çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin" notuyla duygularını dile getirdi.

Metin Uca, kariyeri boyunca televizyon programları, komedi içerikleri ve yazarlık çalışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşmış, sevilen bir isim olarak hafızalarda yer edinmişti.