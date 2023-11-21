Metin Uca ile ilgili duygulandıran sır ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 21.11.2023 - 15:46

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) 17 Kasım'da hayatını kaybetti.

Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

KAFA DERGİSİ PAYLAŞTI: İŞTE METİN UCA'NIN İSTEĞİ

Son olarak Metin Uca'nın ilgili yazarı olduğu KAFA Dergisi'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada Metin Uca'nın bunca yıldır dergiden telif almadığı, telif ücretini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı söylendi.

X'ten (Twitter) yapılan paylaşımda, "Yazarımız, canımız Metin Uca'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken aldığımız bir kararı paylaşmak isteriz: Metin Uca, dergiden aldığı telifin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlanmasını isterdi. Biz de Metin Uca'nın aldığı telifi Kafa Dergisi var olduğu sürece, eğitimlerine devam etmekte zorluk yaşayan öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla her ay Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne Metin Uca adına yatırmaya devam edeceğiz. Senin adın ve iyiliğin dalga dalga büyüyecek Metin Abi. Seni seviyoruz" ifadelerine yer verildi.