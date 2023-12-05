Metin Uca'nın efsane yarışması Passaparola’ya yeni sunucu aranıyor

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:48

Passaparola yarışması geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ülkemizde ilk olarak 2002 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve Metin Uca’yla özdeşleşen yarışma yakında TV8’de ekrana gelecek.

Yarışmayı kimin sunacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



