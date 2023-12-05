Metin Uca'nın efsane yarışması Passaparola’ya yeni sunucu aranıyor
Ülkemizde 2002 yılından beri yayınlanan ve Metin Uca’yla anılan ünlü yarışma Passaparola TV8 için yeniden çekilecek.
Passaparola yarışması geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ülkemizde ilk olarak 2002 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve Metin Uca’yla özdeşleşen yarışma yakında TV8’de ekrana gelecek.
Yarışmayı kimin sunacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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