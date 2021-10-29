Diyanet'ten yine ayıp: 29 Ekim mesajında Atatürk anılmadı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıl dönümünde hazırladığı Cuma hutbesinde yine Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılmadı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı bugünde Diyanet'in hutbesinin konusu Cumhuriyet değil, "yaşlılara saygı ve sevgi" oldu.
"Yas¸lılarımıza Vefa, Rahmet ve Magˆfiret Vesilemizdir" konulu cuma hutbesinde büyükleri, anne ve babaları yalnız bırakmayıp ihtiyaçlarını karşılamanın önemine dikkat çekildi.
Hutbenin "Aziz Müslümanlar" denilerek seslenildiği son bölümünde ise günün anlam ve önemine değinildi. Ancak Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak başlanan, 3 cümleden oluşan ilgili bölümde Atatürk'e yer verilmedi.
Hutbenin ilgili bölümü şöyle:
"Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin."
Öte yandan Cuma hutbesini her hafta bir gün önceden yayınlayan Diyanet'in bu kez farklı davranarak son saatlere bırakması da dikkat çeken ayrı bir nokta oldu.
İlgili Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması: Üst satır seçileceğine, bir alt satır seçilmiştir
- Atatürk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız! - Doç. Dr. Hüner TUNCER
- Alev Coşkun: ‘Atatürkçü, Kuvayı Milliyeci bir dip dalgası gerçekleşiyor!’
- Atatürk'ün çizdiği yoldan, Cumhuriyet'e layık
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Türkiye'ye gönderilen kara para için operasyon yaptılar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı