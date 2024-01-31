Metrekareye 5 yılan düşüyor! Dünyanın en tehlikeli adasına insan girişi yasak

Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:18

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:18

Dünyanın en tehlikeli adası olarak bilinen Queimada Grande Adası'nda metrekare 5 yılan düşüyor. Birçok endemik yılan türüne ev sahipliği yapan adaya Brezilya 1920'den beri insan sokmuyor...

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ADASI QUEİMADA GRANDE

Brezilya'nın São Paulo eyaletinin kıyılarından yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan ada, yaklaşık 0.43 km² yüzölçümüne sahiptir. Adanın deniz seviyesine yüksekliği ortalama 206 metredir. Queimada Grande Adası, komşu adası Nimer'e benzeyen ılıman dönencealtı iklime sahiptir. Adanın 0,25 kilometre karesi yağmur ormanı ile kaplıdır; geriye kalan alanlar kayaçlardan ve açık meralardan oluşur.

Queimada Grande Adası ismiyle bilinen ada aslında Yılan Adası olarak da anılıyor. Brezilya'nın São Paulo eyaleti açıklarında, Atlas Okyanusu'nda bulunan bu adada 4000'den fazla yılan türü yaşıyor. Dünyanın en tehlikeli adalarından birisi olarak kabul edilen Queimada Grande Adasına 1920 yılından beri ziyaret edilmesine izin verilmemektedir.

Yılan Adası, altın mızrakbaşlı engerek olarak bilinen bothrops insularis yılan türüne ev sahipliği yapıyor. Sadece bu adaya özgü olan yılan türü, Amerika kıtasında yaşayan diğer zehirli yılanlardan farklı olarak insan ölümlerinden sorumludur. Bu cinse bağlı olarak ada da 32 farklı yılan türü de bulunuyor. Bazı tahminlere göre 43 hektarlık adada her metrekareye bir ila beş yılan düşüyor. Engerekler esas olarak adayı ziyaret eden göçmen kuşları yerler ve avlarını uçup gitmeden önce öldürecek kadar güçlü bir zehirli ısırık geliştirdiler.