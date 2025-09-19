Mevsim değişiklikleri, yalnızca yaşam tarzımızı değil cilt sağlığımızı da doğrudan etkiler. Havanın soğuması, artan rüzgar, sıcaklığın ani yükselmesi ya da nem oranındaki değişimler; cildin nem dengesini bozabilir, kuruluk, hassasiyet veya sivilce gibi sorunlara yol açabilir. Bu dönemlerde cildin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden bakım rutininizi mevsime uygun şekilde düzenlemek gerekir. İşte mevsim geçişlerinde cildinizi korumanın 6 etkili yolu...

NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Mevsim geçişlerinde cilt en çok nem kaybeder. Bu yüzden hafif yapılı, nemi uzun süre tutan kremler tercih edin.

Soğuk havalarda daha yoğun, sıcak günlerde ise daha hafif formüllü nemlendiriciler kullanın.

Nem desteği için hyaluronik asit içeren serumlar iyi bir seçenektir.

GÜNEŞ KORUMASINA DEVAM EDİN

Güneş kremi sadece yazın değil, kışın ve bulutlu havalarda da kullanılmalıdır.

UVA ve UVB koruması olan en az 30 SPF güneş kremi kullanın.

Gün içinde özellikle dışarıdaysanız güneş kreminizi yenilemeyi unutmayın.

NAZİK TEMİZLİK İLE CİLDİ KORUYUN

Mevsim geçişlerinde cilt bariyeri zayıflar, bu yüzden sert içerikli temizleyicilerden uzak durun.

Cildinizi sabah akşam nazik jel veya süt formundaki ürünlerle temizleyin.

Fazla köpüren ürünler, cildi kurutarak tahrişe sebep olabilir.

BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Bol su tüketmek, cilt nemini içeriden destekler.

Omega-3 ve E vitamini açısından zengin besinler (balık, badem, avokado) cildin elastikiyetini artırır.

Aşırı kafein ve şeker tüketimi ciltte kuruluk ve sivilceye yol açabilir.

DOĞAL MASKELERLE DESTEKLEYİN

Bal ve yoğurt maskesi cildi yatıştırır ve nemlendirir.

Avokado ve zeytinyağı maskesi, kuruyan cildi besler.

Yulaf ve bal karışımı, hassas ciltler için doğal bir peeling etkisi sağlar.

Gece Bakımına Özen Gösterin