Mevsim geçişlerinde yapılması gereken araç bakımlarıyla ilgili uzmanından tavsiyeler

Yayınlanma: 19.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 07:00

Eskişehirli oto tamir ustası İsmail Ünlüce, yaz mevsimine araçlara doğru yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Mevsimlik araç bakımlarıyla ilgili konuşan Ünlüce, yazlık bakımlarda lastik kontrolünün ve yağ bakımının önemine dikkat çekti.

Ortalama 100 bin kilometrede bir triger kayış seti bakımının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ünlüce, bakımları ihmal eden yurttaşların büyük masraflarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yaptı. Tüm bu yapılacakların yanı sıra filtre, hidrolik, fren hidroliği ve şanzıman yağı gibi diğer bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Eskişehirli sanayici, yaz aylarında da antifriz kullanımının önemli olduğunu söyledi.

"YAZ MEVSİMİNE GİRERKEN İLK OLARAK LASTİK KONTROLÜ YAPILMALI"

Ünlüce, yurttaşların yaz aylarının başında araçlarına bazı bakımlar yaptırması gerektiğini ifade etti. Lastik kontrolünün ve yağ bakımının çok önemli olduğundan bahseden Ünlüce, “Araçlarda genel olarak antifriz kullanılır. Bu genelde Akdeniz taraflarında yani sıcak memleketlerde pek tercih edilmiyor. Araç alım satım yapan kişiler buraya geliyorlar, antifrizi kontrol ettirmedikleri zaman motor silindir kapağını, termostatı ve devir daimi bozabiliyor.

Aslında antifrizin sürekli kullanılması gerekiyor. Kışın araçlar çok kullanılmıyor, pek tatile gidilmiyor. Durum böyle olunca yaza göre bakımları biraz aksıyor. Normalde araçların ortalama 10-15 bin liralık bakımları var. Yaklaşık 90-120 bin kilometrede bir kayış bakımları gibi ağır bakımlar da var. Bunlara bakılması gerekiyor ama yaza girerken lastikler çok önemlidir. İlk başta lastik kontrolü yapılması gerekiyor” dedi.

"TRİGER KAYIŞININ KONTROLLERİ MUTLAKA YAPILMALI"

Yağ ve triger kayış seti bakımlarının yaptırılmadığı durumlarda vatandaşların yüksek masraflarla karşıya kalabileceğini dile getiren Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"Filtre, hidrolik, fren hidroliği ve şanzıman yağı gibi bakımların da yapılması gerekiyor. Antifrize de bakılacak ama yazın özellikle lastik ve yağ bakımı yapılmalıdır, triger kayışı ise en önemli şeydir. Bunlar yapılmazsa büyük masraflar oluşabilir. Normalde bunlar 5 yıl ya da 90 bin kilometre arayla değiştirilmeli. Yağları ise her yıl ya da 10-15 bin kilometrede bir değiştirmek lazım, bunun zamanı vardır. Şu anda yapacağımız bir yağ bakımı bin 200 lira. Yağ bakımı yaptırılmadığı zaman siboplara, kranka zarar verebiliyor ve bunun gibi bir sürü arızaya yol açabiliyor. Kayış bakımı yaptırılmadığında ve kayış koptuğu zaman ise yaklaşık 3 bin liraya yaptırabileceğiniz kayış bakımı, motor sincaplarının yamulması sonucunda 10-15 bin liraya kadar çıkabilir."