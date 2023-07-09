MFÖ Özkan'sız kaldı... Mazhar Alanson ağlamaktan konuşamadı

MFÖ grubunun üyelerinden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:10
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Ünlü müzisyen ve sinema sanatçısı Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ölüm haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı.

"MELEK GİBİ ÇOCUK"

Neler söylemek istersiniz sorusuna gözyaşlarıyla "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını veren Mazhar Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" dedi. Alanson, konuşmakta zorlanarak "Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.


Özkan Uğur Mazhar Alanson MFÖ

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