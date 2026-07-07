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MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 7 Temmuz il il deniz suyu sıcaklıkları

MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 7 Temmuz il il deniz suyu sıcaklıkları

7.07.2026 09:57:00
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Haber Merkezi
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MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 7 Temmuz il il deniz suyu sıcaklıkları

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 7 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

7 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Adana / Karataş: 29.6°C

Hatay / İskenderun: 29.0°C

Antalya / Alanya: 28.9°C

Antalya / Kemer: 28.7°C

Mersin / Yenişehir: 28.6°C

Antalya / Konyaaltı: 28.5°C

Muğla / Fethiye: 28.3°C

Antalya / Serik: 28.2°C

Mersin / Anamur: 27.5°C

Antalya / Kaş: 27.0°C

Antalya / Finike: 27.0°C

İzmir / Konak: 26.2°C

İzmir / Urla: 26.2°C

Van / Gevaş: 26.2°C

Artvin / Hopa: 25.7°C

Aydın / Kuşadası: 25.6°C

Samsun / Atakum: 25.6°C

İstanbul / Sarıyer: 25.5°C

Giresun / Merkez: 25.3°C

Balıkesir / Marmara: 25.2°C

Sinop / Merkez: 25.1°C

Rize / Pazar: 25.1°C

Çanakkale / Gelibolu: 25.0°C

Muğla / Bodrum: 24.8°C

Tekirdağ / Marmaraereğlisi: 24.8°C

İstanbul / Silivri: 24.8°C

Rize / Merkez: 24.5°C

İzmir / Dikili: 24.5°C

Çanakkale / Ezine: 24.5°C

Muğla / Marmaris: 24.3°C

Kocaeli / Kandıra: 24.2°C

Tekirdağ / Süleymanpaşa: 24.1°C

Van / Tuşba: 24.0°C

Çanakkale / Merkez: 24.0°C

Ordu / Altınordu: 24.0°C

Balıkesir / Ayvalık: 23.9°C

İstanbul / Arnavutköy: 23.6°C

Aydın / Didim: 23.3°C

Trabzon / Ortahisar: 23.2°C

İstanbul / Fatih: 22.7°C

Muğla / Datça: 22.7°C

İstanbul / Tuzla: 22.7°C

Edirne / Enez: 22.6°C

Ordu / Ünye: 22.5°C

Çanakkale / Ayvacık: 22.2°C

Trabzon / Araklı: 22.1°C

İzmir / Foça: 21.9°C

İzmir / Çeşme: 21.8°C

Bitlis / Adilcevaz: 21.7°C

Yalova / Merkez: 21.6°C

Bursa / Mudanya: 21.5°C

İzmir / Seferihisar: 21.5°C

Kastamonu / İnebolu: 21.4°C

Rize / Çayeli: 21.4°C

Bitlis / Tatvan: 21.4°C

Artvin / Arhavi: 21.0°C

Zonguldak / Çaycuma: 20.3°C

Düzce / Akçakoca: 20.2°C

Bartın / Merkez: 20.0°C

Kastamonu / Cide: 19.4°C

İlgili Konular: #MGM #Deniz suyu sıcaklığı

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