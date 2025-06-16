16 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen birçok kullanıcı, sisteme erişim sağlayamadığını belirtti. Peki, MHRS çöktü mü? MHRS ne zaman açılacak?

MHRS NEDEN AÇILMIYOR?

Bazı yurttaşlar sorunsuz olarak girebilirken bazı yurttaşlar giriş yaparken sorun yaşamıştı. Bazı zamanlarda anlık teknik hatalar olabiliyor ve bu süreçte sisteme girişte hata alınıyor. Bu tarz durumlar kısa süre içerisinde düzelmektedir.

CHUNK 49 FAİLED HATASI

"Chunk 49 failed" hatası, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasında ya da web sitesinde bazı kullanıcıların karşılaştığı teknik bir hata mesajıdır. Bu tür hata, genellikle uygulamanın sunucusundan veri alınırken yaşanan bir kesinti ya da sistemsel çökme sonucunda ortaya çıkar.

Bu hata, genellikle:

Sunucu yoğunluğu

Güncelleme sırasında sistemsel uyumsuzluk

İnternet bağlantısının yavaşlığı

Tarayıcı veya uygulama önbelleği sorunları

nedeniyle oluşur.