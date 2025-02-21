Michael Jackson pedofili iddialarıyla yeniden gündemde! Leaving Neverland 2 yayımlanacak

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:46

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’a yönelik cinsel istismar iddiaları, Leaving Neverland belgeselinin devam filminin duyurulmasıyla yeniden tartışma konusu oldu.

İlk olarak 2019’da HBO’da yayınlanan Leaving Neverland, çocukken Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden James Safechuck ve Wade Robson’un hikâyelerine odaklanıyordu.

Wade Robson ve James Safechuck

2005 yılında hakkındaki suçlamalardan beraat eden Jackson, 2009 yılında yüksek dozda ilaç nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DEVAM BELGESELİ 18 MART’TA YAYINLANACAK

Michael Jackson’a yönelik iddiaları tekrar gündeme taşıyan Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson adlı devam belgeseli, 18 Mart’ta izleyiciyle buluşacak. Belgesel, Safechuck ve Robson’un iddialarını kamuoyuna açıkladıktan sonra yaşadıkları kişisel ve hukuki süreçleri ele alıyor.

Belgeselin duyurulması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bazı izleyiciler, Jackson’ın masumiyetini savunarak suçlamaların maddi kazanç sağlamak amacıyla yapıldığını öne sürdü. Karşıt görüştekiler ise Safechuck ve Robson’a destek vererek, belgeselde anlatılanların ciddiye alınması gerektiğini savundu.

JACKSON HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Michael Jackson hayranları, yeni belgeselin duyurulmasının ardından sert tepkiler gösterdi. Birçok kişi, belgeselin pop müziğin kralına karşı bir “karakter suikastı” olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada “Onu rahat bırakın”, “Bazı insanların paraya ihtiyacı var” ve “O hayattayken konuşmadılar, şimdi neden gündeme geliyor?” şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan, belgeseli destekleyenler ise Safechuck ve Robson’u “inanılmaz derecede cesur” olarak nitelendirerek, Jackson’ın suçlu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

HBO’YA AÇILAN DAVA VE YAYIN YASAĞI

HBO, Leaving Neverland belgeselini yayınladıktan sonra, Michael Jackson’ın mirasçılarını temsil eden şirket tarafından 100 milyon dolarlık bir davayla karşı karşıya kaldı. Jackson’ın mirasçıları, kanalın 27 yıllık bir sözleşmeyi ihlal ettiğini öne sürdü. Hukuki sürecin ardından HBO’nun belgeseli yayınlaması yasaklandı. Ancak devam belgeseli, önümüzdeki ay İngiltere’de Kanal 4 tarafından yayınlanacak.

Tüm tartışmalara rağmen Michael Jackson, müzik dünyasındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ölümünün üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen, Jackson, Spotify’da en çok takip edilen 50 sanatçı arasında yer almayı sürdürüyor.