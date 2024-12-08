Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson evleniyor

Michael Jackson'ın 26 yaşındaki kızı Paris Jackson, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Justin Long ile nişanlandığını sosyal medyada duyurdu.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson evleniyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:06

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın 26 yaşındaki kızı Paris Jackson, nişanlandığını duyurdu. Paris Jackson, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Justin Long ile nişanlandığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

2022 yılından bu yana Justin Long ile birliktelik yaşayan Paris Jackson, sevgilisinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımda nişan haberini de duyurdu. Long ile birlikte çekilen birçok fotoğrafını paylaşan Jackson, evlenme teklifine ilişkin özel anları da takipçileriyle paylaştı.


Jackson, paylaşımına şu notu ekledi:

"Her şeyi birlikte yapabileceğim daha mükemmel birini hayal edemezdim. Senin olmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Paris Jackson ve Justin Long çifti, sosyal medyadan gelen tebrik mesajlarıyla nişan haberlerini kutladı.


Etiketler: #Michael Jackson #Paris Jackson

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