The Jackson 5'tan bir yıldız daha kaydı: Michael Jackson'ın ağabeyi Tito Jackson hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:55

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:55

Michael Jackson'ın ağabeyi Tito Adaryll Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. Tito'nun ölüm haberini Jackson ailesinin eski menajeri Steve Manning duyurdu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Manning, Tito'nun New Mexico'dan Oklahoma'ya giderken otomobilde kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirtti.

Tito, Taj, Taryll ve TJ adında üç çocuk ve dokuz torun bıraktı. Sanatçının ölüm haberi, oğulları tarafından yapılan ortak bir açıklamayla duyuruldu: "Şaşkınız ve çok üzgünüz. Babamız herkesin iyiliğini önemseyen inanılmaz bir adamdı."

THE JACKSON 5'TAKİ ROLÜ VE SOLO KARİYERİ

Jackson ailesinin üçüncü çocuğu olan Tito, en çok The Jackson 5'taki rolüyle tanınıyordu. 2003 yılında blues müzisyeni olarak solo kariyerine adım atan Tito, son 10 yılda iki albüm çıkardı: 2016'da Tito Time ve 2021'de Under Your Spell.

1964 yılında kurulan ve daha sonra adı The Jacksons olarak değiştirilen The Jackson 5, Jackie, Jermaine, Tito, Marlon ve Michael kardeşlerden oluşuyordu. Tito, grupta gitar çaldı ve geri vokal yaptı. Grup, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm satarak büyük bir başarı elde etti. 1980 yılında kardeşlere Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız verildi ve 1997'de Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildiler.

Tito'nun ölümünün ardından Jackson ailesinden yalnızca Michael 2009 yılında, 50 yaşında hayata veda etmişti. Geriye kalan diğer kardeşler ise hâlâ hayatta.