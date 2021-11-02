Michael Jackson'ın, 'bebekken balkondan sarkıttığı oğlu' yetişkin olarak televizyonda

02 Kasım 2021 Salı, 09:55

‘Bigi’ adını kullanan 19 yaşındaki Blanket Jackson, babası Michael Jackson’ın 2009’daki ölümünün ardından kameraların ilgisinin dışında kalmayı başardı. Ancak bu defa, sosyal sorumluluk için kamuoyu önünde konuşmaktan çekinmedi.

NTV'de yer alan habere göre; 23 yaşındaki ablası Paris Jackson ve 24 yaşındaki ağabeyi Prince Michael Jackson I ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere kamera karşısına geçti.

Good Morning Britain programına konuşan Blanket, iklim değişikliğine değinerek, “Hepimizin bunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sanırım yapmamız gereken bazı işler var ama bizim neslimiz bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor” dedi.

Paris Jackson da “Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Ben kesinlikle elimden geleni yapıyorum ve hepimiz en iyisini yapmaya çalışmalıyız” diye konuştu.

Gerçek adı Prince Michael Jackson II olan, ancak Michael Jackson’ın bebekliğinde battaniyeye sarması nedeniyle ‘Blanket’ (Battaniye) adıyla anılmaya başlanan oğlu, 2015’te adını Bigi Jackson olarak değiştirdi.

Babası Michael Jackson öldüğünde yedi yaşında olan Bigi, hep kameralardan uzak kalmayı tercih etti. Ancak kardeşleri, sosyal medya paylaşımlarıyla onunla ilgili bilgi vermeyi ihmal etmedi.

'BALKONDAN SARKITILAN ÇOCUK'

Tanınmamayı tercih eden Blanket Jackson, basınla ilk kez 2002 yılında babası Michael Jackson’ın onu Almanya’da kaldığı otel odasının balkonundan sarkıtma görüntüsüyle tanışmıştı.

Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı o görüntülerden sonra Blanket, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi.

2018 yazında hayatını kaybeden büyükbabası Joe Jackson, kendi internet sayfasına Blanket hakkında şu sözleri yazmıştı:

“Pek çok açıdan babana benziyorsun ve bana onu hatırlatıyorsun.”