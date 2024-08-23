36 yıl sonra tahtından indirdi: Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:29

Terör tehdidi nedeniyle Viyana'daki konserlerinin iptal edilmesinin ardından dünya çapındaki "Eras" turnesine Londra'da devam eden Taylor Swift, sahne aldığı konserlerle bir rekora imza attı.

ABD’li şarkıcı, Londra’nın ünlü Wembley Stadyumu’nda yaklaşık 92 bin hayranının karşısına çıkarak bu yaz toplam 8 konser verdi. Swift, Wembley’deki bu performansıyla Michael Jackson’ın 1988’deki "Bad" turnesi sırasında kırdığı 7 konserlik rekoru geride bıraktı. Daha önce pop grubu Take That, 2011’deki "Progress" turnesiyle stadyumda 8 konser vererek bu rekoru paylaşmıştı.

Taylor Swift, bir turne kapsamında Wembley’de en çok sayıda konser veren solo şarkıcı olarak müzik tarihine geçti. Rekorunu sahnede kutlayan 34 yaşındaki şarkıcı, “Beni tek bir turnede Wembley’de 8 kez konser veren ilk sanatçı yaptınız. Bunun için size asla ama asla yeterince teşekkür edemeyeceğiz” dedi.

Salı günkü konser sırasında Swift, "Burada, Londra'da sizin için çalmayı her zaman sevdim ama bu en iyisi. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hiç bu kadar cömert bir kalabalığa rastlamamıştım. Görünüşe göre her şarkının her sözünü ezberlemişsiniz ve bu bir hayalin gerçekleşmesi” ifadesini kullandı.

Swift, turne boyunca Wembley Stadyumu’nda diğer tüm stadyumlardan daha fazla sahne aldı. Çoğunlukla dünya genelindeki şehirlerde üç gece konser veren şarkıcı, Londra’da bu rekorla daha da ön plana çıktı.

Ünlü şarkıcı, 17 Mart 2023’te başladığı turnesine iki aylık bir ara verecek ve 18 Ekim’de Miami’de yeniden konserlerine devam edecek.