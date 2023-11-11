Michael Jackson'un ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 22:12

Güncelleme: 11.11.2023 - 22:12

Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceket, 306 bin dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, Jackson’ın Pepsi reklamında giydiği siyah-beyaz ceket dekor satıcısı Propstore tarafından satıldı.