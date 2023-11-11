Michael Jackson'un ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı
Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın 1980’lerde giydiği ikonik deri ceket 306 bin dolara (8 milyon 742 bin 500 lira) satıldı.
Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceket, 306 bin dolara satıldı.
BBC'nin haberine göre, Jackson’ın Pepsi reklamında giydiği siyah-beyaz ceket dekor satıcısı Propstore tarafından satıldı.
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