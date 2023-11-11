Michael Jackson'un ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın 1980’lerde giydiği ikonik deri ceket 306 bin dolara (8 milyon 742 bin 500 lira) satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 22:12
Michael Jackson'un ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı
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Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceket, 306 bin dolara satıldı. 

BBC'nin haberine göre, Jackson’ın Pepsi reklamında giydiği siyah-beyaz ceket dekor satıcısı Propstore tarafından satıldı.


Michael Jackson ceket açık artırma

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