Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkacak

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, kasım ayında Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:18
Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkacak
Abone Ol google-news

Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

BBC’nin haberine göre, açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor" dedi.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.


Michael Jackson

İlgili Haberler

Michael Jackson'ın cinsel istismar iddiaları yeniden gündemde

Michael Jackson'ın cinsel istismar iddiaları yeniden gündemde
Michael Jackson'ın hayatı film oluyor... Pop kralını canlandıracak isim belli oldu

Michael Jackson'ın hayatı film oluyor... Pop kralını canlandıracak isim belli oldu
Özge Özpirinçci: 'Michael Jackson’ı ben oynamalıyım'

Özge Özpirinçci: 'Michael Jackson’ı ben oynamalıyım'

En Çok Okunan Haberler