Michael Jackson'ın pasaport başvuru formu satışa çıkarıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın kaybettiği pasaportunun yenisini almak üzere doldurduğu başvuru formu, ölümünden 12 yıl sonra 75 bin dolara satılıyor.
Tüm dünyada 'pop müziğin kralı' olarak nitelendirilen ve 1990’lı yılların başında pasaportunu kaybeden Michael Jackson’ın yenisini almak için doldurduğu başvuru formu, Moments In Time adlı sitede satışa çıkarıldı.
NTV'nin TMZ’nin haberinden aktardığına göre, dört adet pasaport fotoğrafının yer aldığı başvuruda Jackson’a ait kişisel bilgiler yer alıyor.
Formda meslek kısmında “eğlence insanı” yazması ve Jackson’ın dev imzası dikkat çekiyor.
Evinde Jackson’a ait bir eşyası olsun isteyenlerin başvuru formu ve fotoğraflar için 75 bin dolar (yaklaşık 695 bin TL) ödemesi gerekiyor.
ELDİVENİ DE SATILMIŞTI
2009’da 50 yaşındayken hayatını kaybeden Jackson’ın daha önce de pek çok eşyası satılmıştı. Müziği, kendine has dansı kadar sahne kostümlerini tamamlayan eldivenleriyle de akıllarda yer edinen Jackson’ın meşhur beyaz eldiveni, geçen yıl açık artırmada 104 bin 711 dolara alıcı bulmuştu.
ALICI AÇIKLANMADI
Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmamıştı. Eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF'e bağışlandığını gösteren bir mektup da almıştı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırılmıştı.
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