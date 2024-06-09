Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:31

TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcast'iyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. En son St Nicolas plajında görülmüştü. Peki, Michael Mosley kimdir? BBC sunucusu Michael Mosley'e ne oldu? Michael Mosley bulundu mu?

MİCHAEL MOSLEY KİMDİR?

Londra’da tıp okuyan Michael Mosley, daha çok kilo vermek için uygulanan aralıklı orucu popüler hale getirmesiyle tanınan, televizyon programlarında üne kavuşan bir İngiliz doktor.

Gazeteci Mimi Spencer ile birlikte yazdıkları “The Fast Diet (Hızlı Diyet)” kitabıyla dünyanın pek çok yerinde tanınıyor. Mosley ayrıca insanların haftada 2 gün kalori alımını en aza indirip, diğer 5 günde sağlıklı beslenerek nasıl hızlı kilo vereceklerini anlattığı “5:2 diyeti” ile tanınıyor.

Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı “Fast 800”.

İngiliz televizyonlarında düzenli olarak yer alan Mosley, Daily Mail gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

Mosley çiftinin 4 çocuğu var.

MİCHAEL MOSLEY'E NE OLDU?

Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'nda tatildeyken kaybolan doktor, gazeteci, TV ve radyo programcısı Dr. Michael Mosley'i arama çalışmaları dağlık ücra bölgelere doğru genişletildi. Yetkililer bir ceset bulunduğunu açıkladı ancak cansız bedenin Mosley'e ait olup olmadığı belirtilmedi.