Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında, nereli?

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Peki, Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında, nereli?

Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:32

1991'den bu yana Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Naim Kasım, grubun yeni Genel Sekreteri olarak seçildi. Peki, Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında, nereli? 

NAİM KASIM KİMDİR?

Güney Lübnanlı Şii bir ailenin çocuğu olarak 1953 yılında Beyrut'ta doğan Kasım'ın siyasi aktivizmi Emel Hareketi ile başladı. 1979'da İran'daki İslam devrimi sırasında gruptan ayrıldı.

Kasım, İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinin ardından İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle kurulan Hizbullah'ın kurulmasına yol açan toplantılarda yer aldı. 1991 yılında, ertesi yıl bir İsrail helikopter saldırısında öldürülen dönemin genel sekreteri Abbas el-Musavi tarafından başkan yardımcısı olarak atandı. Kasım, Nasrallah lider olduğunda da görevinde kaldı ve yabancı medyaya verdiği röportajlarda Hizbullah'ın önde gelen sözcüsü oldu. Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın üst düzey liderleri arasında televizyonda açıklama yapan ilk isim oldu.


Etiketler: #naim kasım #hizbullah #İran Devrim Muhafızları #kimdir?

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