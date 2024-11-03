Microsoft kurucusu Bill Gates ikinci kez dede oldu: 'Dünyaya hoş geldin Mia'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:51

Güncelleme: 03.11.2024 - 17:51

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, ikinci bebeğine kavuştu. Güzel haberi, Gates sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. ABD'li milyarder de ikinci torun mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile evliliğinden olan kızı Jennifer Gates, Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile 16 Ekim 2021 tarihinde dünyaevine girmişti. Jennifer Gates, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Hamileliğini "Leila ablalığa terfi ediyor" sözleriyle paylaşan Jennifer Gates'ten müjdeli haber geldi.

Jennifer Gates ve eşi Nayel Nassar, yeni bebeklerine Mia adını verdiler. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşınızda üçüncü evlilik yıldönümümüzde doğan Mia. O, bizim isteyebileceğimiz en güzel hediye" ifadelerini kullandı. Minik Leila'nın yeni doğan kız kardeşine baktığı fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.

İkinci kez dede olmanın sevincini yaşayan Bill Gates, kızının paylaşımını alıntılayarak, "Dünyaya hoş geldin Mia. Senin büyükbaban olduğum için çok şanslıyım" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.