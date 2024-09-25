Bill Gates’in gelecek öngörüleri: 25 yıl önceki tahminleri bir bir gerçekleşti!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 12:00

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1999 yılında yaptığı geleceğe dair tahminlerle teknoloji dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Gates’in 25 yıl önce öngördüğü 15 farklı yenilik, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

İşte Gates’in zamanında öngöründüğü tahminleri ve nasıl gerçekleştikleri:

FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİTELERİ

Gates, otomatik fiyat karşılaştırma hizmetlerinin geliştirileceğini ve bu sayede insanların çeşitli ürünlerin fiyatlarını kolayca karşılaştırabileceğini öngördü.

Bugün Google Products gibi hizmetler, bu tahmini tamamen gerçeğe dönüştürdü.

AKILLI TELEFONLAR

1999'da cep telefonları vardı, ancak bugünkü akıllı telefonların sağladığı olanakların yanına bile yaklaşamıyordu.

Gates, "İnsanlar her yerde iletişim kurabilecekleri, elektronik ticaret yapabilecekleri küçük cihazlar taşıyacaklar" diyerek bugünün akıllı telefonlarını doğru bir şekilde tahmin etti.

SANAL ASİSTANLAR

Gates, evlerde otomatik bir yardımcı olacağını öngördü. Bugün Alexa ve Google Home gibi cihazlar, bu tahmini doğrular nitelikte.

ONLINE BANKACILIK

Gates, internet üzerinden fatura ödeme ve finansal işlemlerin yapılabileceğini de öngördü.

Bugün neredeyse tüm bankacılık işlemleri dijital ortamda gerçekleşiyor.

EV İZLEME SİSTEMLERİ

1990'larda kimse Ring kapı zillerini tahmin edemezdi, ancak Gates, "Sürekli video beslemeleri evinizi izleyecek ve biri evinize geldiğinde size haber verecek" diyerek bu teknolojiyi öngördü.

SOSYAL MEDYA

Gates, özel web siteleri aracılığıyla arkadaşlar ve aileyle çevrimiçi olarak iletişim kurmanın yaygın hale geleceğini öngördü.

Bugün Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar bu tahmini gerçeğe dönüştürdü.

AKILLI REKLAMLAR

Gates, cihazların satın alma alışkanlıklarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar göstereceğini öngördü.

Bugün online alışveriş deneyimlerimizde sürekli karşılaştığımız bu uygulama, tam anlamıyla gerçekleşti.

OTOMATİK ÜRETİLEN REKLAMLAR

Gates, "Yazılım, rezervasyon yaptığınızda size yerel etkinlikler ve indirimler önerecek" diyerek bugünün seyahat reklamlarını doğru bir şekilde öngördü.

SPOR TARTIŞMA SİTELERİ

Gates, spor müsabakaları izlerken insanların canlı olarak tartışabileceği ve kimin kazanacağına dair tahminlerde bulunabileceği platformların olacağını öngördü.

Bugün Twitter’da bu tür tartışmalar oldukça yaygın.

ÇEVRİMİÇİ TOPLULUKLAR

Gates, coğrafi konumdan bağımsız olarak, insanların ortak ilgi alanlarına göre bir araya geleceği çevrimiçi toplulukların var olacağını tahmin etti. Reddit gibi platformlar, bu tahmini doğrular nitelikte.

PROJE YÖNETİM YAZILIMLARI

Gates, proje yöneticilerinin online platformlar aracılığıyla ekip üyeleri bulabileceğini öngördü.

Bugün Slack, Microsoft Teams ve benzeri yazılımlar bu süreci kolaylaştırıyor.

İŞ DÜNYASI YAZILIMLARI

Gates, şirketlerin iş aramak veya yeni müşteriler bulmak için internet üzerinden hizmet verebileceğini tahmin etti.

Bugün Fiverr ve Craigslist gibi platformlar bu öngörüyü doğruluyor.

ÇEVRİMİÇİ İŞE ALIM

Gates, iş başvurularının çevrimiçi yapılacağını öngördü. LinkedIn gibi platformlar, iş dünyasında dijitalleşmenin öncülerinden oldu.