Mikado Oyunu nedir, nasıl oynanır? Mikado çubuklarının renkleri ve puanları nedir?
Mikado Oyunu son günlerin popüler zeka oyunlarından biri oldu. El becerisini ve zekayı geliştirmede önemli bir rol oynarken, ailece birlikte yapılabilecek eğlenceli aktiviteler arasında yer alıyor. Peki, Mikado Oyunu nedir, nasıl oynanır? Mikado oyunu kaç çubukla oynanır? İşte Mikado çubuklarının renkleri ve puanları nedir?
Zeka ve beceri oyunlarından Mikado Oyunu popülerlik kazandı. Oyun farklı ülkelerde farklı kurallarla oynanıyor. Peki, Mikado Oyunu nedir, nasıl oynanır? Mikado çubuklarının renkleri ve puanları nedir?
MİKADO OYUNU NEDİR?
Mikado, ince ve renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. Mikado isimini eski Japon Hükümdarından alır. Oyun pek çok ülkede farklı isimlerde oynanmıştır. Bu nedenle kuralları da değişkendir.
MİKADO OYUNU NASIL OYNANIR?
Mikado oyunu 41 çubuk ile oynanır. Mikado oyunu içerisinde herhangi bir oyuncu sınırlaması yoktur. Öncelikle çubuklar dik şekilde bir arada tutulur ve daha sonra yere bırakılır. Çubuklar böylece masa üzerinde gelişigüzel açılmış olur. Oyundaki temel amaç diğer çubukları kıpırdatmadan bütün çubukları tek tek toplamaktır. Bu sebeple el becerisi ve aynı zamanda stratejik açıdan zeka gerektiren bir oyundur. Evde oynanabilecek en iyi oyunlar arasındadır.
MİKADO ÇUBUKLARININ RENKLERİ VE PUANLARI
Mikado (mavi, spiral) - 1 çubuk- 20 puan
Mandarin/ Yüksek Memur (Sarı/siyah, ortada geniş, kenarlarda birer çizgili) - 5 çubuk- 10 puan
Bonzen (turuncu, beş çizgili)- 5 çubuk- 5 puan
Samuray (Yeşil, üç çizgili)- 15 çubuk- 3 puan
Kuli/ İşçi (Kırmızı, iki çizgili)- 15 çubuk- 2 puan
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