Mikroplar anne karnında beyin gelişimini etkiliyor

Bilim insanları, mikropların beyin gelişiminde kritik bir rol oynadığını ve bu etkinin anne karnında başladığını ortaya koydu. Michigan Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, doğumdan önce mikroplara maruz kalmayan farelerin hipotalamik paraventriküler çekirdeğinde (PVN) daha az nöron içerdiğini tespit etti. PVN, stres, kan basıncı ve sosyal davranışların düzenlenmesinde merkezi bir rol üstleniyor.

Araştırma ekibi, mikrop taşıyan ve taşımayan annelerin yeni doğan farelerini farklı ortamlara yerleştirerek beyin gelişimlerini izledi. Sonuçlar, mikrop içermeyen annelerin yavrularının PVN bölgesinde nöron sayısının azaldığını ve bu durumun doğumdan sonra mikroplara maruz kalsalar bile değişmediğini gösterdi. Yetişkin farelerde de benzer sonuçlar gözlendi.

Hakemli dergi Hormones and Behavior’da yayımlanan çalışmanın başyazarı Alexandra Castillo-Ruiz, “Mikroplar, vücut fonksiyonları ve sosyal davranışlar için hayati öneme sahip bir beyin bölgesinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Bu etkiler anne mikroplarından gelen sinyallerle rahimde başlıyor” dedi.

Araştırmacılar, bulguların insanlar için doğrudan geçerli olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, farelerin biyolojik ve davranışsal açıdan insanlarla benzerlik taşıdığını vurguladı. Castillo-Ruiz, mikropların yaşamın ilk dönemindeki rolüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: INDEPENDENT