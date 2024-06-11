Filler hakkında çarpıcı keşif: Birbirlerine adlarıyla sesleniyorlar!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:47

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:47

Bilim insanları, Kenya'daki Samburu ekosistemi ve Amboseli Ulusal Parkı'ndaki fillerin çağrılarını analiz etti.

Araştırmada, 101 benzersiz çağıran ve 117 benzersiz alıcıya ait yaklaşık 470 fil çağrısı incelendi.

Ekip, fil seslerinin akustik özelliklerini ölçtü ve alıcının kimliğini çağrıdan tahmin etmenin mümkün olup olmadığını test etti.

Sonuçlar, çağrıların alıcılar tarafından doğru bir şekilde alındığını gösterdi.

TAKLİT DEĞİL, BENZERSİZ

Araştırma ekibi, çağrıların alıcının kendi vokalizasyonlarını taklit edip etmediğini de inceledi. Ancak, fillerin çağrı yaptıkları bireyin sesini taklit etmediği belirlendi.

Araştırma yazarı Kurt Fristrup, "İşin en ilginç tarafı fillerin, çağrı yaptıkları bireyle ilişkilendirilen sesi taklit etmediklerini keşfetmemizdi. Bu durum, fil çağrılarında başka tür etiketler veya tanımlayıcıların mevcut olabileceğini gösteriyor" dedi.

VOKAL ETİKET TESTİ

Araştırmacılar, 17 fili alarak onlara başlangıçta kendilerine yöneltilmiş çağrıların kayıtlarını çaldı ve tepkilerini gözlemledi. Denek filler, kendilerine ait çağrıları duyduklarında hoparlöre daha hızlı yaklaşarak vokal etiketlerin varlığını destekledi.

Kendilerine ait çağrıları duyan fillerin geçici olarak kafa karışıklığı yaşadıklarını söyleyen Baş yazar Michael Pardo, fillerin bu şaka çağrılarından rahatsız olmadıklarını, aksine garip bir olay olarak görüp hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

SOSYAL DİNAMİKLER

Araştırma, aynı zamanda insan benzeri ad sisteminin fillerde neden ortaya çıkabileceğine dair ipuçları da sunuyor.

Bilimsel çalışmalar, fillerin sosyal dinamikler nedeniyle sık sık sosyal ortaklarından ayrıldıklarını ve vokal etiketlerini, uzak alıcıların dikkatini çekmek için kullanılabileceklerine işaret ediyor.

Yazarlar da bu durumu, "Vokal etiketler muhtemelen fillerin belirli bir uzak alıcının dikkatini çekmesini sağlıyor," sözleriyle açıklıyor.

Öte yandan, adlarla seslenmenin, sosyal bağları güçlendirmeye yönelik bir yol olabileceği de ifade ediliyor.