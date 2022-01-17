İktidar medyası, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef gösterdi.

"Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret" başlıklı haberde Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumladı. Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açıldı.

MUSTAFA SANDAL’DAN AKSU’YA DESTEK

Pek çok ünlü isim, şarkısı üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu’ya destek verirken; şarkıcı Mustafa Sandal da, Aksu'yu eleştirenlere Twitter'dan tepki gösterdi.

Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır. #sezenaksu"



