İktidar medyası, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef gösterildi. Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek geldi.
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef gösterdi.
"Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret" başlıklı haberde Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumladı. Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açıldı.
MUSTAFA SANDAL’DAN AKSU’YA DESTEK
Pek çok ünlü isim, şarkısı üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu’ya destek verirken; şarkıcı Mustafa Sandal da, Aksu'yu eleştirenlere Twitter'dan tepki gösterdi.
Sandal, şu ifadeleri kullandı:
"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır. #sezenaksu"
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Apple, Omicron önlemlerini açıkladı
- Galatasaray tarihinin en kötü sezonu
- Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
- Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
- 2011'de toplu katliam yapmıştı: Şartlı tahliye peşinde
- Hamile İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü konuştu
- Altay'da sular durulmuyor
- Survivor Ardahan'dan büyük vefa: Oyunu ona armağan etti