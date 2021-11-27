Sezen Aksu'nun yeni şarkısı sosyal medyada gündem oldu
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı yayınlandı. "Belki De Aşk Lazım Değildir" isimli şarkı yayınlanır yayınlanmaz Sezen Aksu, sosyal medyada gündem oldu.
'Minik Serçe' lakaplı Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun yeni şarkısı yayınlandı.
Aksu'nun "Belki De Aşk Lazım Değildir" şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.
Sezen Aksu, kısa süre içerisinde Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Belki de Aşk Lazım Değildir'in şarkı sözleri:
Öpeyim de geçsin mi?
Acıyor mu çok kesilen yer?
Bilirim ah, ne hüzündür
Terim tuzundur, bir izin ver
***
Tanıdım yarandan
Aynı silahtı beni vuran
Affettim vurulurken
O daha fazla öldü benden
***
Belki de aşk lazım değildir
Sıcacık bir el yeter
Kimse ölmez aşktan maşktan
Öyle gelir, öyle gelir
***
Ben sana bir dal olurum
Sen arı ol, ben bal olurum
Benim sende yüreğim var
Bir bakarsın yâr olurum
***
Tanıdım duruşundan
Güçlendirir ya öldürmeyen
Ve içini dışına
Bir daha da hiç bildirmeyen
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması