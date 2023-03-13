Semih Saygıner: 'İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:03

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 18:05

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli takım ile şampiyonluğa ulaşan Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, Türkiye'ye döndü. Almanya'nın Düsseldorf kentinden İstanbul'a gelen Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, bu zafer ile milli takımı dünya klasmanında 1 numaraya yükseltti.

Semih Saygıner (solda) ile Tayfun Taşdemir (sağda)

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve milli takım düzeyinde kazanılmış bir başarı olduğunun altını çizen Semih Saygıner, "En son ben Tayfun ile 2004 yılında şampiyon olmuştum. Bir ara ve benim katılmadığım bir dönem var ama Türkiye şampiyon olmaya devam etti. Tayfun bu sene Türkiye klasmanında 1 ve 2'nci olunca biz gittik şampiyonaya ve 3'ncü kez üst üste dünya şampiyonu olduk, çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu seli yaşandı orada. Hayatımda hiç bu kadar duygulanmamışımdır. Türkiye bireysel anlamda dünya klasmanına 10-12 sporcu sokmuş bir ülke. Kimi gönderseniz zaten şampiyon olur. 7 şampiyonluğumuz oldu ve Türkiye Dünya'da başı çekiyor, bu sporu domine ediyor" dedi.

"ONLARI MUTLU ETTİYSEK NE MUTLU BİZE"

Kahramamaraş'ta meydana gelen depremlerden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Saygıner, "Biz orada sporcu ruhu taşıdık ve ülkemizi çok iyi temsil ettik. Ama bizi ve ülkemizi çok etkileyen bir deprem yaşandı. Sonucunda insanlar evlerini, ailelerini kaybetti. Sanki bir parçamızı kaybettiğimiz gibi üzüldük. Biz bu insanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

"KUPAYI KALDIRINCA İNSAN BİRAZ UTANIYOR"

Şampiyon olduktan sonra depremzede vatandaşların çok mutlu olduklarını öğrendiklerini ifade eden Tayfun Taşdemir ise, "Biraz mutlu olmaları bizi gururlandırdı. Orada bazen insan utanıyor orada gülmekten kupayı kaldırmaktan... Bu Türkiye'nin şampiyonluğu, biz sadece altına imzamızı atmış sporcularız. Zor bir turnuvaydı. Favori gittiğimiz turnuvayı kazanıp gelmek çok keyifliydi" diye konuştu.