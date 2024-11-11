Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:19

31 Aralık 2024’te gerçekleşecek büyük çekilişe ilgi şimdiden yoğunlaşırken, vatandaşlar büyük ödülü kazanma hayaliyle bilet satış noktalarına yöneliyor. Peki, Milli Piyango 2025 çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte fiyatlar...

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.

Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı, bu yıl tam 600 milyon TL'ye yükseltildi. Kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesini kazanacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI 2025

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye miktarı 600 milyon TL olarak açıklanırken, bilet fiyatları da kesinleşti.

Bu yıl için belirlenen bilet fiyatları;

Tam biletler 600 TL

Yarım biletler 300 TL

Çeyrek biletler 150 TL

60 MİLYON VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu yıl da aynı oran geçerli olacak.

Yani 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL alabilecek.