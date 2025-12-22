Milli Piyango rüyası: Bugünkü fiyatlarla büyük ikramiyeyle neler alabilirsiniz?

2026 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki güncel fiyatlarla bu para nereye kadar yeter? İşte büyük ikramiyenin çarpıcı alım gücü…

GAYRİMENKUL: BOĞAZ'DA BİR HAYAT MI, BİR MAHALLE Mİ?

800 milyon TL ile emlak dünyasının en üst ligine giriş yapıyorsunuz.

Boğaz'da Yalı: İstanbul’un simgesi olan en ihtişamlı yalılar (Zeki Paşa gibi) milyar TL'leri bulsa da, 150-300 milyon TL bandında "butik" bir yalıya veya Anadolu Hisarı/Kanlıca hattında prestijli bir yalı dairesine sahip olabilirsiniz.

Lüks Villa Ordusu: Bodrum Türkbükü’nde tanesi 80 milyon TL’den 10 adet ultra lüks malikane alıp tüm sülalenize birer yazlık hediye edebilirsiniz.

Kendi Rezidansınız: İstanbul’un en lüks kulelerinden tanesi 40 milyon TL’den 20 adet penthouse daire alıp dev bir kira geliri imparatorluğu kurabilirsiniz.

2. ULAŞIM: HIZ VE LÜKSÜN ZİRVESİ

Hiper Araç Koleksiyonu: Tanesi yaklaşık 60-80 Milyon TL olan özel üretim 10 adet Rolls-Royce veya Ferrari ile Türkiye'nin en değerli garajını oluşturabilirsiniz.

Süper Yat: Yaklaşık 20-25 milyon dolar eden bu tutarla, 45 metrelik, içinde helikopter pisti ve jakuzisi olan bir süper yatı Bodrum limanına demirleyebilirsiniz.

Özel Jet: İkinci el temiz bir iş jeti alarak dünyayı dilediğiniz an gezmeye başlayabilirsiniz.

800 MİLYON TL İLE "KAÇ TANE ALINIR?"

Simit (15 TL): 53.333.333 adet

İPhone 16 Pro Max: (110.000 TL) 7.272 adet

Çeyrek Altın (5.500 TL): 145.454 adet

Ortalama Konut (7 Milyon TL): 114 adet