Milli Piyango rüyası: Bugünkü fiyatlarla büyük ikramiyeyle neler alabilirsiniz?

22.12.2025 11:01:00
Haber Merkezi
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olacak. Peki, bu devasa tutar elinize geçtiğinde neler yapabilirsiniz? İşte hayalleri zorlayan o liste...

2026 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki güncel fiyatlarla bu para nereye kadar yeter? İşte büyük ikramiyenin çarpıcı alım gücü…

GAYRİMENKUL: BOĞAZ'DA BİR HAYAT MI, BİR MAHALLE Mİ?

800 milyon TL ile emlak dünyasının en üst ligine giriş yapıyorsunuz.

Boğaz'da Yalı: İstanbul’un simgesi olan en ihtişamlı yalılar (Zeki Paşa gibi) milyar TL'leri bulsa da, 150-300 milyon TL bandında "butik" bir yalıya veya Anadolu Hisarı/Kanlıca hattında prestijli bir yalı dairesine sahip olabilirsiniz.

Lüks Villa Ordusu: Bodrum Türkbükü’nde tanesi 80 milyon TL’den 10 adet ultra lüks malikane alıp tüm sülalenize birer yazlık hediye edebilirsiniz.

Kendi Rezidansınız: İstanbul’un en lüks kulelerinden tanesi 40 milyon TL’den 20 adet penthouse daire alıp dev bir kira geliri imparatorluğu kurabilirsiniz.

2. ULAŞIM: HIZ VE LÜKSÜN ZİRVESİ

Hiper Araç Koleksiyonu: Tanesi yaklaşık 60-80 Milyon TL olan özel üretim 10 adet Rolls-Royce veya Ferrari ile Türkiye'nin en değerli garajını oluşturabilirsiniz.

Süper Yat: Yaklaşık 20-25 milyon dolar eden bu tutarla, 45 metrelik, içinde helikopter pisti ve jakuzisi olan bir süper yatı Bodrum limanına demirleyebilirsiniz.

Özel Jet: İkinci el temiz bir iş jeti alarak dünyayı dilediğiniz an gezmeye başlayabilirsiniz.

800 MİLYON TL İLE "KAÇ TANE ALINIR?" 

Simit (15 TL): 53.333.333 adet

İPhone 16 Pro Max: (110.000 TL) 7.272 adet

Çeyrek Altın (5.500 TL): 145.454 adet

Ortalama Konut (7 Milyon TL): 114 adet

