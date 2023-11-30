Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:38

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:38

Yılbaşının yaklaşmasıyla yurttaşlar, geleneksel hale gelen Milli Piyango bilet fiyatlarını merak etti. Milli Piyango bileti almak isteyenler, çeyrek, yarım ve tam Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırdı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye ne kadar?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinizi, internetten Millipiyangoonline.com adresinden ya da bayilerden ve satıcılardan kolayca satın alabilirsiniz.