Her sene olduğu gibi, yılın en büyük heyecanı olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için biletler 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2025

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı da belli oldu.

Çeyrek: 200 TL

Yarım: 400 TL

Tam: 800 TL

TOPLAM TUTAR 4.6 MİLYAR TL

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.