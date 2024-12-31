Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:00

Yılbaşı tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyenler 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler ne zaman açılacak? Yılbaşında AVM kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ancak 31 Aralık tatil günleri arasında yer almıyor. Bu sebepten dolayı 31 Aralık'ta yarın AVM'ler açık olacak ve normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

1 OCAK'TA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açık oluyor. Bu kapsamda AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Ancak normal çalışma saati 10:00 - 22:00 olan AVM'lerde resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir.