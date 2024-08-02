Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:25

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de yarın milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yasın ilan edilme sebebi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin İran'da öldürülmesi oldu. Peki, Milli yas nedir? Milli yas neden ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıldönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

MİLLİ YASTA NE YAPILIR?

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen eylemlerdir.