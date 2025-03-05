Millie Bobby Brown’dan eleştirilere sert yanıt: 'Bu gazetecilik değil, zorbalık!'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:44

'Stranger Things' dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, yeni filmi 'The Electric State'in tanıtım turundaki görünümü nedeniyle kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarına ve gazetecilere sert tepki gösterdi.

"DÜNYANIN ÖNÜNDE BÜYÜDÜM"



Instagram hesabından yaklaşık üç dakikalık bir video paylaşan Brown, 'Stranger Things'le tanınmaya başladığı 10 yaşından bu yana herkesin gözü önünde olduğunu belirtti.

21 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Dünyanın önünde büyüdüm ve nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Bunun yerine, sanki zamanda donup kalmam gerekiyormuş gibi, 'Stranger Things'in birinci sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Görünmediğim için de artık hedef haline geldim" ifadelerini kullandı.

"BU GAZETECİLİK DEĞİL, ZORBALIK!"



Dizi sayesinde çocuk oyuncu olarak ünlenen Brown, görünüşüne odaklanan son dört haberin başlıklarını okudu ve bunları yazan gazetecilerin isimlerini verdi. Eleştirilerin sınırı aştığını vurgulayan genç oyuncu, "Bu gazetecilik değil, zorbalık!" dedi.

"GENÇ KADINLARI YERLE BİR ETMEK DAHA KOLAY GÖRÜNÜYOR"



Brown, yetişkin gazetecilerin zamanlarını kendi yüzünü, vücudunu ve tercihlerine odaklanarak harcamalarının rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Özellikle bu eleştirileri yapan bazı gazetecilerin kadın olmasına dikkat çeken oyuncu, "Her zaman genç kadınları desteklemek ve yüceltmekten bahsediyoruz, ancak konu buna geldiğinde, tıklamalar için onları yerle bir etmek çok daha kolay görünüyor" diyerek sert eleştirilerde bulundu.