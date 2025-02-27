İrem Derici Millie Bobby Brown'u kendisine benzetti: 'Kendine gel kız!'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:02

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:02

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State’in galasında objektiflere yansıdı. Ancak Brown’un tarzı, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ünlü oyuncunun giyim tarzı beğenilmezken, yaşından büyük göründüğüne dair eleştiriler aldı.

İREM DERİCİ’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM



Brown’un tarzına yönelik yorum yapan isimler arasına şarkıcı İrem Derici de katıldı. 37 yaşındaki Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş? Kendine gel kız!" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"



Son dönemde, 21 yaşındaki oyuncunun kendini olduğundan büyük göstermek için çaba sarf ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Önce SAG Awards, ardından The Electric State galasındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Brown, sosyal medya kullanıcılarının yorum bombardımanına tutuldu.