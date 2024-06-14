Milyarderlerin yeni tutkusu: Genç kalmak için uzaya gidiyorlar

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:25

Zenginlerin yaşlanmayı durdurma çabaları artık uzaya taşınıyor. SpaceX'in Inspiration4 misyonundan elde edilen veriler, astronotların kısa süreli uzay yolculukları sırasında genetik olarak gençleştiklerini gösteriyor.

Ancak bu etkilerin kalıcı olmadığı ve Dünya'ya dönüşte hızla kaybolduğu belirtiliyor.

Yeni yayımlanan bir dizi makale, insan vücudunun kısa süreli uzay yolculuklarında neler yaşadığını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. SpaceX'in Inspiration4 misyonunun tamamı sivil mürettebatı, Dünya'nın 575 kilometre yukarısında birkaç gün boyunca yörüngede kalarak geniş bilimsel veriler topladı.

Görev sırasında mürettebat, kendi vücutlarından kan ve deri örnekleri aldı ve bu veriler, geri dönüşlerinden üç yıl sonra, 100'den fazla kurumdan bilim insanları tarafından analiz edildi.

GENÇLEŞME NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Misyon sırasında tüm mürettebat üyelerinin telomerlerinde uzama gözlendi.

Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan ve yaşlandıkça kısalan koruyucu kapaklardır. Telomerlerin uzaması, hücrelerin genetik olarak gençleştiğini gösterir.

Ancak bu gençleşme etkisi geçici olup, Dünya'ya döndüklerinde telomerler tekrar kısalmaktadır.

UZUN VADELİ SAĞLIK ETKİLERİ

Bu gençleşme etkisi, NASA'nın İkizler Çalışması'nda da gözlenmişti.

Ancak, uzay yolculuğunun sağlık üzerindeki diğer etkileri dikkate alındığında, bu telomer uzamasının yan etkileri de bulunuyor.

Uzayda maruz kalınan radyasyon, DNA'ya zarar vererek bağışıklık sistemi üzerinde kalıcı değişikliklere yol açabilir. Ayrıca, uzun süreli uzay yolculukları böbreklerde kalıcı hasara neden olabilir.

Space Omics ve Tıbbi Atlas (SOMA) paketinin yayımlanması, uzay yolculuğunun insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Bu tür araştırmalar, gelecekte daha fazla özel astronotun uzaya gönderilmesi planlanırken büyük önem taşıyor.