Milyoner hayatını geride bıraktı, ıssız adada yalnız yaşamaya başladı

11 Ekim 2022 Salı, 14:52

Avustralya'da yaşayan David Glasheen, başkanlık yaptığı iş hayatından uzaklaştı ve adada yaşamaya karar verdi.

78 yaşındaki David Glasheen, 25 yıl önce Avusturalya'nın Queensland eyaleti kıyılarında bulunan Far North Queesnland ada resifinde yaşamaya başladı.

Altın madenciliği konusunda uzmanlaşmış bir şirketin başkanı olarak çalışan Glasheen, şimdilerde Sidney'deki hayatından çok uzak bir yaşam sürüyor.

HER ŞEYİNİ GERİDE BIRAKTI

1987'deki 'Kara Salı' krizinde milyonlar kaybederek iflas eden ve ardından karısından boşanan Glasheen, kendisini toplumdan soyutlama kararı aldı.

Unilad'in haberine göre Glasheen, "Keşke hiç şehirde bulunmasaydım, keşke burada çalıların arasında doğmuş olsaydım" dedi.

TOPLUM HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Glasheen toplum hakkında, "Sonuçta hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Okuldan ayrılıyoruz ve annemizin veya babamızın işine başlamamız bekleniyor" dedi.

Eski milyoner sözlerine, "Bunu yapamadıysak ya aileden kalan mirasımız ile yaşamamız ya da bir doktor, avukat veya muhasebeci olmamız bekleniyor" ifadeleriyle devam etti.

Toplumdaki aile bütünlüğü hakkında konuşan Glasheen, "Bunların hepsini yapmış olsak da evliliklerin yarısı başarısız oluyor. Her yerde dağılmış aileler ve ailesiz çocuklar var" dedi.

BİR DİNGO VE MANKEN İLE ARKADAŞ OLDU

Glasheen, Ağustos ayında 79 yaşına girecek, ancak hayatının bazı yönleri zorlaşıyor olsa da adadan ayrılma planı yok, kendisine arkadaş edindiği dingo ve manken ile hayatını sürdürmeye devam etmeyi planlıyor.