Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

1. İNCİL – 5 MİLYAR SATIŞ Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, dünya genelinde en çok basılan ve dağıtılan eser konumunda. Farklı mezheplerin versiyonlarına rağmen temel metinleri büyük ölçüde ortak olan İncil, sadece dini değil, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük bir etkiye sahip.

2. KÜÇÜK KIRMIZI KİTAP (MAO’NUN DÜŞÜNCELERİ) – 1,1 MİLYAR SATIŞ Çin’in eski lideri Mao Zedong’un sözlerinden oluşan bu kitap, özellikle Çin Kültür Devrimi döneminde zorunlu olarak okutuldu. Politik bir metin olmasının yanı sıra, 20. yüzyıl ideolojileri arasında derin bir iz bırakmıştır.

3. KUR’AN-I KERİM – 800 MİLYON SATIŞ İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an, milyonlarca Müslüman’ın hayatını şekillendiren temel kaynak. Arapça orijinal metniyle birlikte yüzlerce dile çevrilerek geniş bir coğrafyada yayılmıştır.

4. BHAGAVAD GİTA – 503 MİLYON SATIŞ Hinduizm’in temel metinlerinden biri olan Bhagavad Gita, Tanrı Krishna ile Arjuna arasındaki diyalogları konu alır. Hem dini hem de felsefi bir eser olarak kabul edilir.

5. DON KİŞOT – 500 MİLYON SATIŞ Miguel de Cervantes tarafından yazılan bu klasik, modern romanın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Sembolizmi ve mizahı ile yalnızca İspanyol edebiyatının değil, dünya edebiyatının da mihenk taşlarından biridir.

6. İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ (CHARLES DICKENS) – 200 MİLYON SATIŞ Fransız Devrimi döneminde geçen bu tarihi roman, fedakârlık ve yeniden doğuş temalarıyla öne çıkar. Dickens’ın en çok okunan eserlerinden biridir.

7. KÜÇÜK PRENS (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY) – 200 MİLYON SATIŞ Çocuk kitabı olarak bilinse de her yaştan okura hitap eden Küçük Prens, insan ilişkilerini, dostluğu ve hayatı sorgulayan sade ama derinlikli bir anlatı sunar.

8. MORMONLARIN KİTABI – 190 MİLYON SATIŞ Mormon inancının temel kitabı olan bu eser, Amerika kıtasında Tanrı’nın başka bir halkla olan ilişkisini anlatır. Mormonlar tarafından kutsal kabul edilir.

9. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (J.R.R. TOLKIEN) – 155 MİLYON SATIŞ Fantastik edebiyatın başyapıtlarından biri olan bu üçlemede, iyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadele işlenir. Sinema uyarlamalarıyla da büyük bir kitleye ulaşmıştır.