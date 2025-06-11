Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı
Paylaş

Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

11.06.2025 16:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

Dini metinler, siyasi manifestolar ve edebi klasikler... İşte dünya genelinde en çok satılan kitapların listesi ve her biri arkasındaki kültürel etki.

Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

1. İNCİL – 5 MİLYAR SATIŞ

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, dünya genelinde en çok basılan ve dağıtılan eser konumunda. Farklı mezheplerin versiyonlarına rağmen temel metinleri büyük ölçüde ortak olan İncil, sadece dini değil, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük bir etkiye sahip.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

2. KÜÇÜK KIRMIZI KİTAP (MAO’NUN DÜŞÜNCELERİ) – 1,1 MİLYAR SATIŞ

Çin’in eski lideri Mao Zedong’un sözlerinden oluşan bu kitap, özellikle Çin Kültür Devrimi döneminde zorunlu olarak okutuldu. Politik bir metin olmasının yanı sıra, 20. yüzyıl ideolojileri arasında derin bir iz bırakmıştır.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

3. KUR’AN-I KERİM – 800 MİLYON SATIŞ

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an, milyonlarca Müslüman’ın hayatını şekillendiren temel kaynak. Arapça orijinal metniyle birlikte yüzlerce dile çevrilerek geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

4. BHAGAVAD GİTA – 503 MİLYON SATIŞ

Hinduizm’in temel metinlerinden biri olan Bhagavad Gita, Tanrı Krishna ile Arjuna arasındaki diyalogları konu alır. Hem dini hem de felsefi bir eser olarak kabul edilir.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

5. DON KİŞOT – 500 MİLYON SATIŞ

Miguel de Cervantes tarafından yazılan bu klasik, modern romanın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Sembolizmi ve mizahı ile yalnızca İspanyol edebiyatının değil, dünya edebiyatının da mihenk taşlarından biridir.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

6. İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ (CHARLES DICKENS) – 200 MİLYON SATIŞ

Fransız Devrimi döneminde geçen bu tarihi roman, fedakârlık ve yeniden doğuş temalarıyla öne çıkar. Dickens’ın en çok okunan eserlerinden biridir.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

7. KÜÇÜK PRENS (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY) – 200 MİLYON SATIŞ

Çocuk kitabı olarak bilinse de her yaştan okura hitap eden Küçük Prens, insan ilişkilerini, dostluğu ve hayatı sorgulayan sade ama derinlikli bir anlatı sunar.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

8. MORMONLARIN KİTABI – 190 MİLYON SATIŞ

Mormon inancının temel kitabı olan bu eser, Amerika kıtasında Tanrı’nın başka bir halkla olan ilişkisini anlatır. Mormonlar tarafından kutsal kabul edilir.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

9. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (J.R.R. TOLKIEN) – 155 MİLYON SATIŞ

Fantastik edebiyatın başyapıtlarından biri olan bu üçlemede, iyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadele işlenir. Sinema uyarlamalarıyla da büyük bir kitleye ulaşmıştır.
Milyonların elinden düşmüyor: Tarihin en çok satılan 10 kitabı

10. SİMYACI (PAULO COELHO) – 150 MİLYON SATIŞ

Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun bu eseri, kişisel gelişim ve ruhsal yolculuk temasını işler. Evrensel dili ve sade anlatımıyla dünya çapında çok satanlar arasına girmiştir.
İlgili Konular: #Kitap #en çok okunan