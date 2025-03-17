Mine Kılıç kim, kaç yaşında, nereli? Uzak Şehir dizisinin Mine'si hangi dizilerde oynadı?
Uzak Şehir dizisinin Mine'si Mine Kılıç'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Mine Kılıç kim, kaç yaşında, nereli? Uzak Şehir dizisinin Mine'si hangi dizilerde oynadı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç'ın yaşamı merak ediliyor. Dizinin takipçileri Mine Kılıç'ın yaşamını, hangi dizi ve filmlerde oynadığını araştırıyor. Peki, Mine Kılıç kim, kaç yaşında, nereli? Uzak Şehir dizisinin Mine'si hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MİNE KILIÇ KİMDİR?
5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu.
Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı.
MİNE KILIÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Uzak Şehir
Zümrüdüanka
Yaşamayanlar
Bana Sevmeyi Anlat
Aile İşi
Beni Böyle Sev
Alyazmalım
Oyun Bitti
Etiketler: #mine kılıç #kimdir? #Uzak Şehir
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