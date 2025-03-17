Yayınlanma: 17.03.2025 - 22:21

Güncelleme: 17.03.2025 - 22:21

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç'ın yaşamı merak ediliyor. Dizinin takipçileri Mine Kılıç'ın yaşamını, hangi dizi ve filmlerde oynadığını araştırıyor. Peki, Mine Kılıç kim, kaç yaşında, nereli? Uzak Şehir dizisinin Mine'si hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MİNE KILIÇ KİMDİR?

5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu.

Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı.

MİNE KILIÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Uzak Şehir

Zümrüdüanka

Yaşamayanlar

Bana Sevmeyi Anlat

Aile İşi

Beni Böyle Sev

Alyazmalım

Oyun Bitti