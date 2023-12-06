Yayınlanma: 06.12.2023 - 22:25

Güncelleme: 06.12.2023 - 22:25

Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile kendini tanıtmıştı. Akbaba, atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna katıldı. Emir Gardaşov karakterine hayat verecek olan Ozan Akbaba'nın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba kim? İşte ayrıntılar...

OZAN AKBABA KİM?

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.

Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

OZAN AKBABA EVLİ Mİ?

Ozan Akbaba, 2017 yılında Buket Arıkan ile evlendi.

OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kırık Kanatlar

Kavak Yelleri

Cennetin Sırları

Kuzey Güney

Güldür Güldür

Arka Sokaklar

Poyraz Karayel

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kasaba Doktoru

Ben Bu Cihana Sığmazam

OZAN AKBABA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bir Hikayem Var

Yarım Kalan Mucize

Mutlak Adalet

Sürgün İnek

Ammar: Cin Tarikatı

Kadir ve Kardeşleri

Krallar Kulübü

Abluka

Aman Reis Duymasın

Anka

OZAN AKBABA HANGİ TİYATROLARDA YER ALDI?

Arafta Kalanlar

Gölgeden Işığa Karagöz

Topuzlu

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Ali Ayşe’yi Seviyo

Yanlışlıklar Komedisi

Othello

Ramazan Eğlence ve Animasyonları

Margret Kısa filmi Çöplükteki Ayı

Diş Çürükleri Kırallığı

Çocuk Parkı