Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba kim?
Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna katıldı. Yurttaşlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile tanınan Ozan Akbaba'nın yaşamını merak ediyor. Peki, Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba kim?
Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile kendini tanıtmıştı. Akbaba, atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna katıldı. Emir Gardaşov karakterine hayat verecek olan Ozan Akbaba'nın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba kim? İşte ayrıntılar...
OZAN AKBABA KİM?
Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.
Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
OZAN AKBABA EVLİ Mİ?
Ozan Akbaba, 2017 yılında Buket Arıkan ile evlendi.
OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Kırık Kanatlar
Kavak Yelleri
Cennetin Sırları
Kuzey Güney
Güldür Güldür
Arka Sokaklar
Poyraz Karayel
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kasaba Doktoru
Ben Bu Cihana Sığmazam
OZAN AKBABA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Bir Hikayem Var
Yarım Kalan Mucize
Mutlak Adalet
Sürgün İnek
Ammar: Cin Tarikatı
Kadir ve Kardeşleri
Krallar Kulübü
Abluka
Aman Reis Duymasın
Anka
OZAN AKBABA HANGİ TİYATROLARDA YER ALDI?
Arafta Kalanlar
Gölgeden Işığa Karagöz
Topuzlu
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Ali Ayşe’yi Seviyo
Yanlışlıklar Komedisi
Othello
Ramazan Eğlence ve Animasyonları
Margret Kısa filmi Çöplükteki Ayı
Diş Çürükleri Kırallığı
Çocuk Parkı
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