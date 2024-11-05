Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya kim, kaç yaşında, nereli? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ferit Kaya'nın hayatı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Uzak Şehir dizisinde Demir karakterine hayat verecek olan Ferit Kaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya kim, kaç yaşında, nereli? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ferit Kaya'nın yaşamı merak ediliyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yargı gibi dizilerde yer alan Ferit Kaya'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya kim, kaç yaşında, nereli? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
FERİT KAYA KİMDİR?
Ferit Kaya 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunu. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol aldı. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol aldı.
Ferit Kaya, başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol aldı. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynadı. Familya'da Hamit karakteriyle rol aldı. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırdı.
FERİT KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2006 - Erkekler Ağlamaz
2007 - Mavi Gözlü Dev - Balaban
2007 - Menekşe ile Halil - Sami
2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı - Serhat
2007 - Yersiz Yurtsuz - Veysel
2007 - Zeynep'in Sekiz Günü - Genç
2008 - Ali'nin Sekiz Günü - Tinerci
2008 - Butimar
2008 - Güneşin Oğlu - Orkun
2008 - Karamel - Osman
2008 - Merdiven Altı - Genç
2008-2009 - Kavak Yelleri - Uğur
2009 - Kollama - Polis
2009 - Beş Şehir - Coşkun
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? - İdris
2009 - Gecenin Kanatları - Selim
2009 - Kül ve Ateş - İbrahim
2009 - Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan - Asım
2009 - Mukadderat - İşçi Kardeş
2010 - Sessiz Çocukları
2010-2011 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Resul
2011 - Muhteşem Yüzyıl - Ayas Paşa
2012 - Bu Son Olsun - Kovboy Ali
2012 - Kötü Yol - İhsan
2013-2014 - Kayıp - Bekir Çimen
2014 - Annemin Şarkısı - Komiser
2014 - Emanet - Ekrem Kozaklı
2014 - Şefkat Tepe - Farit'in adamı
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Sait
2015 - Niyazi Gül Dörtnala - Mahmut
2015 - Öyle ya da Böyle - Hakan
2016 - Boşu Bir Yerde - Erkan
2016 - Familya - Hamit
2016 - Arka Sokaklar - Erdal Boyatlı
2017 - Adı Efsane - Ozan
2017 - Sahipli - Aziz
2017 - Dayan Yüreğim - Cengiz
2017-2018 - Aşk ve Mavi - Faysal Koçak
2018 - Bir Deli Rüzgar - Kemancı Ali
2018 - Ölümlü Dünya - Arif
2019 - Ayşem - Maho Ağa'nın Kahyası Bilo
2019 - Kuzgun - Cihan
2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Ali
2019-2021 - Çukur - Feriğin Murtaza
2021 - Fatma - Zafer Yılmaz
2021 - Mavera - Mervan
2021-2023 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Erbaskan Yınal
2022 - Gönül - Damat
2023 - Yargı - Can Aynar
2024 - Kübra - Ali Cemal
2024 - Uzak Şehir - Demir Baybars
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