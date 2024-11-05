Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:32

Güncelleme: 05.11.2024 - 22:32

Ferit Kaya'nın yaşamı merak ediliyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yargı gibi dizilerde yer alan Ferit Kaya'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin Demir'i Ferit Kaya kim, kaç yaşında, nereli? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunu. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol aldı. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol aldı.

Ferit Kaya, başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol aldı. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynadı. Familya'da Hamit karakteriyle rol aldı. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırdı.

FERİT KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 - Erkekler Ağlamaz

2007 - Mavi Gözlü Dev - Balaban

2007 - Menekşe ile Halil - Sami

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı - Serhat

2007 - Yersiz Yurtsuz - Veysel

2007 - Zeynep'in Sekiz Günü - Genç

2008 - Ali'nin Sekiz Günü - Tinerci

2008 - Butimar

2008 - Güneşin Oğlu - Orkun

2008 - Karamel - Osman

2008 - Merdiven Altı - Genç

2008-2009 - Kavak Yelleri - Uğur

2009 - Kollama - Polis

2009 - Beş Şehir - Coşkun

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? - İdris

2009 - Gecenin Kanatları - Selim

2009 - Kül ve Ateş - İbrahim

2009 - Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan - Asım

2009 - Mukadderat - İşçi Kardeş

2010 - Sessiz Çocukları

2010-2011 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Resul

2011 - Muhteşem Yüzyıl - Ayas Paşa

2012 - Bu Son Olsun - Kovboy Ali

2012 - Kötü Yol - İhsan

2013-2014 - Kayıp - Bekir Çimen

2014 - Annemin Şarkısı - Komiser

2014 - Emanet - Ekrem Kozaklı

2014 - Şefkat Tepe - Farit'in adamı

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Sait

2015 - Niyazi Gül Dörtnala - Mahmut

2015 - Öyle ya da Böyle - Hakan

2016 - Boşu Bir Yerde - Erkan

2016 - Familya - Hamit

2016 - Arka Sokaklar - Erdal Boyatlı

2017 - Adı Efsane - Ozan

2017 - Sahipli - Aziz

2017 - Dayan Yüreğim - Cengiz

2017-2018 - Aşk ve Mavi - Faysal Koçak

2018 - Bir Deli Rüzgar - Kemancı Ali

2018 - Ölümlü Dünya - Arif

2019 - Ayşem - Maho Ağa'nın Kahyası Bilo

2019 - Kuzgun - Cihan

2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Ali

2019-2021 - Çukur - Feriğin Murtaza

2021 - Fatma - Zafer Yılmaz

2021 - Mavera - Mervan

2021-2023 - Alparslan: Büyük Selçuklu - Erbaskan Yınal

2022 - Gönül - Damat

2023 - Yargı - Can Aynar

2024 - Kübra - Ali Cemal

2024 - Uzak Şehir - Demir Baybars