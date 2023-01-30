Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi
Güzel sanatlar lisesinde eğitim alan Miray Daner, ailesinin desteğiyle çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi aldı. 7 yaşındayken de oyunculuğa başladı. Setlerde büyüyen Daner, eğitim hayatından geri kaldı. Nihayet liseyi bitirdi.
Oyunculuk kariyerine 7 yaşında başlayan oyuncu Miray Daner, 24 yaşında liseden mezun oldu. 'Kuş Uçuşu' dizisindeki rolüyle gündeme gelen Daner, üniversite sınavına hazırlanıyor.
1999 doğumlu olan Miray Daner, daha küçük yaşlarda oyunculuğa başladı. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edemedi.
AKŞAM LİSESİNE KAYIT YAPTIRMIŞTI
Posta'nın aktardığı habere göre; Daner, setlerden okula devam edemeyince lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti.
Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor.
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