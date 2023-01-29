Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Psikolojik üstünlük Galatasaray'da

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:56

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:05

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı TV8,5 ekranlarında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları...

"BANA NORMAL GELİYOR"

"Terazi vardır, ben yüzde 100'dür diyorum Okan Buruk'un başarısı için. Kulüp tarihi için önemli bir istatistik. Bu tür kulüpler için 10 maçlık galibiyetler bana normal geliyor. Akhisar'la kupa şampiyonu oldu. Başakşehir'de lig şampiyonu oldu. Oyunculuk kariyerine baktığımız zaman da birçok başarısı var. Galatasaray'da 10 maçta artı 25 averaja ulaştı. Çok müthiş bir başarı yakaladı."

Okan Buruk

"SOLDAN ÇOK FAZLA ATAK GÖRDÜ"

"Hocanın ideal orta sahası bu. Giresun'un da eksikleri çok vardı. Galatasaray'ın konsantrasyon bozukluğundan kaynaklı soldan çok fazla atak gördü. Torreira formsuz devam ediyor. Okan Buruk akıllı adam hemen aldı oyundan."

"KUSURSUZ OYNADILAR"

"Icardi'nin Mertens'e ihtiyacı olduğu kadar, Mertens'in de Icardi'ye ihtiyacı. Emin Bayram bugün kusursuz oynadı. Genel anlamda müthiş kademeler yaptı."

"MAÇ BİTSİN DİYE DUA ETTİLER"

"2-0'dan sonra Giresun için önümüzdeki hafta oynanacak maç başladı. Maç bitsin diye dua eden bir Giresunspor vardı."

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA"

"Ligin artık yarısı bitti. Psikolojik üstünlük tamamen Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe'nin tam 7 değil, 8 puan önüne geçti. Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda 4 gol atması lazım ki genel averajda da gerideler. Trabzonspor için artık şampiyonluk yarışı bitti."

"SEZON BAŞINDAN ÇOK FARKLI"

"Ben Galatasaray'ın zaten puan kaybedeceğini düşünmüyordum. Galatasaray sezon başından çok daha farklı. Maça da iyi başladı. İlk 30 dakika rakibine pozisyon vermedi. 4-0'lık maçta bir de penaltı kaçırdı."

"TARİHİ PUAN REKORU OLUR"

"Galatasaray için en tehlikeli rakip şu an Beşiktaş. Fenerbahçe'den önce oynayacak bu maçı. Okan Buruk için çok başarılı bir iş. Bu sene puan rekoru da kırılması lazım. İstanbul'da 3 büyükler dışında 4 tane de İstanbul takımı var. Bunlar çok etkiler. Çok seyahat etmemesi kulüpler için büyük avantaj. Tarihte bu kadar İstanbul takımının olduğu bir sezon daha yoktur."