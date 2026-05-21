Mirgün Cabbas'ın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Mirgün Cabas'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Mirgün Cabbas kimdir, kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabbas hakkında neden gözaltı kararı verildi?

MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Mirgün Cabas, 1 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’de televizyon haberciliği ve gazetecilik alanında uzun yıllar görev yaptı; özellikle haber programları ve söyleşi formatındaki yayınlarla tanındı.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde farklı kademelerde görev aldı. Editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunuculuğa kadar uzanan bir kariyer çizgisi izledi. NTV ekranlarında hazırlayıp sunduğu programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Gazetecilik kariyerinin yanı sıra dergi ve yazılı basında da görev aldı, farklı platformlarda içerik üretti.

Kariyeri boyunca televizyon haberciliği ve program sunuculuğu ön plana çıktı. NTV ekranlarında yayınlanan farklı programlarda yer aldı. Bunlar arasında haber ve tartışma formatlı yayınlar dikkat çekti.

Ayrıca 2013 yılında Milliyet Gazetesi’nde “Her Şey” başlığıyla köşe yazarlığı yaptı. Yazılı basın deneyimi, televizyonculuk kariyerine paralel şekilde ilerledi.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun yıllar çalışan Mirgün Cabas, 2013 yılında kurumdan ayrıldı.

MİRGÜN CABAS'IN ÖZEL HAYATI

Mirgün Cabas'ın Radikal yazarı Evrim Sümer ile olan birlikteliğinden Leyla Cabas adında bir kızı var. 31 Mayıs 2013 tarihinde oyuncu Tuba Ünsal ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Bu evlilikten 2015 yılında oğlu Civan Mert Cabas dünyaya geldi.

MİRGÜN CABAS HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni dalga uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci Mirgün Cabas'tan açıklama geldi. Cabas, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Feyza Civelek'in olduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 14 isim gözaltına alındı.