Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında şarkıcı Tan Taşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi?

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Tan Taşçı, 30 Ekim 1981 tarihinde Almanya’nın Hannover kentinin Hildesheim bölgesinde doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır.

Hayatı ve Eğitimi

Selma ve Yusuf Taşçı’nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan Taşçı, ilkokul eğitimine Ankara’da Arı Koleji’nde başladı. Lise eğitimini Rauf Denktaş Lisesi’nde tamamladıktan sonra uzun süre polifonik korolarda şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosu’na katıldı ve şan dersleri aldı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü’nde eğitim gördü. Eğitim sürecinde halk müziği ve sanat müziği korolarında yer aldı, devlet operasında görev yaptı. Sahne dersleri alan sanatçı, “Mürüvvetsiz Mürüvvet” adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında gece kulüplerinde ve çeşitli organizasyonlarda sahne aldı.

Müzik Kariyeri

Tan Taşçı, 13 Mayıs 2005 tarihinde tamamı kendi bestelerinden oluşan ilk albümü “Rica Ederim”i yayımladı. Albümde yer alan slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından ikinci albümü “Sözümü Tutamadım”ı Erol Köse imzasıyla yayımladı. Albümde kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Onno Tunç imzalı “Geçer” adlı şarkıya da yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde Ferdi Tayfur’un sözü ve müziği kendisine ait olan “Yıldızlar Da Kayar” şarkısını yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009’da yayımlanan “İşaret” albümünde yine Ferdi Tayfur’a ait “Sanma Ki” adlı şarkıyı seslendirdi.

2010 yılında “Taş Yürek” albümünü, 2011 yılında ise Serdar Ortaç ile birlikte seslendirdiği “Benim Gibi Olmayacak” adlı single çalışmasını yayımladı. 2012 yılında “İlk” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı; 2008’de “Yıldızlarda Kayar”, 2009’da “Sanma Ki”, 2010’da “Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” ve 2012’de “İmkansız” adlı şarkıları cover olarak yeniden yorumladı. Röportajlarında her albümünde yeni bir cover şarkıya yer vermeyi düşündüğünü ifade etti.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürel’e ait olan “Ara Ara” adlı şarkıyı yeniden yorumladı. “İlk” albümünün ardından 2014 yılında “Bırak Beni” ve “Ağrılı Başımız” adlı iki single yayımladı.

2016 yılında “Sevmek Yetmiyor Bazen”, 2018 yılında ise “Bana Aşktan Söz Etme” albümlerini çıkardı.

Tan Taşçı’nın vegan olduğu bilinmektedir.

Diskografi

Albümleri

Rica Ederim (2005)

Sözümü Tutamadım (2007)

Yıldızlar Da Kayar (2008)

İşaret (2009)

Taş Yürek (2010)

İlk (2012)

Doğum Günü (2015)

Sevmek Yetmiyor Bazen (2016)

Bana Aşktan Söz Etme (2018)

Single’ları

Benim Gibi Olmayacak (2011)

Çanta (2013)

Bırak Beni (2014)

Ağrılı Başımız (2014)

Nasıl Seveceğim (2016)

Hata (2017)

Bi' Başka Ayrıldık (2018)

Yalan (Akustik) (2019)

Sen Üzülme (2020)

Ezberleri Bozalım (2020)

Cumartesi (2020)

Dur (Demo) (2020)

Gayrı (2022)

Yolun Sonu Görünüyor (2022)

Zor İşimiz, Zor (2022)

Bi' Yanlış (2023)

Tutunamıyorum (2023)

Herhalde (2023)

Bilsem Ki (2023)

Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar (2023)

Türk (2023)

Dikenler (2023)

Dön Geri (2024)

Aklında Kalmasın (2024)

Zorlu Sevdam (2024)

Defoluyorum (2024)

Heba (2024)

Yok Başka Hayalim (2025)

Bazı Gerçekler (2025)

Bi' Damla (2025)

Kızılca Şerbet (2025)

Toydum (2025)

Ödülleri

2009 İstanbul FM Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı

2015 Kral Pop TV Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı

TAN TAŞÇI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."