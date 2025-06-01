Mısır'ın kalbinde tarih açığa çıkıyor: 3 bin yıllık antik mezarlar keşfedildi

Mısır’ın antik hazineleri bir kez daha Luksor topraklarında ortaya çıkıyor. Yeni Krallık dönemine (MÖ 1539–1077) ait olan bu mezarlar, halk arasında kutsal kabul edilen Amun Tanrısı’na hizmet etmiş yüksek düzeyli devlet görevlilerine ait.





ÜÇ MEZARDA ÜÇ FARKLI HAYAT HİKAYESİ

Kazının gerçekleştirildiği yer, kraliyet dışı definlerin yapıldığı önemli bir alan olan Dra’Abu El Naga nekropolü. Luksor’un kuzeybatısında yer alan bu bölge, geçmişte rahipler, memurlar ve aristokratların gömüldüğü seçkin bir mezarlık olarak biliniyor.

Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid’in açıklamasına göre, mezar duvarlarındaki yazıtlar sayesinde üç kişilik kimliği tespit edildi:

Amun-em-Ipet: Ramesside döneminden (19. ve 20. hanedanlıklar) bir memur. Amun Tapınağı ya da Amun’a ait mülkiyetlerde görev yapmış olabilir. Mezarındaki sahnelerin çoğu tahrip olmuş olsa da, mobilya taşıyıcıları ve bir ziyafet sahnesi hâlâ görülebiliyor.

Baki: 18. Hanedanlık döneminden, ambar görevlisi olarak hizmet vermiş.

Es: Yine 18. Hanedanlık’tan. Hem Amun Tapınağı’nda gözetmen, hem kuzey vahalarının valisi, hem de katip olarak görev almış çok yönlü bir bürokrat.

MİMARI DETAYLAR VE MEZARLARIN YAPISI

Kazı ekibinin liderliğini yürüten Luksor Antik Eserler Genel Müdürü Abdel Ghaffar Wagdy’ye göre, her mezarın farklı bir mimari yapısı bulunuyor:

Amun-em-Ipet’in mezarı: Küçük bir avlu, giriş ve kare bir salon ile sona eren bir niş içeriyor. Batı duvarında bir kırılma izi tespit edildi.

Baki’nin mezarı: Uzun koridor şeklindeki bir avluyla başlıyor, ardından başka bir avludan ana girişe ulaşılıyor. Uzun bir salon, başka bir salona açılıyor ve bu alanın sonunda tamamlanmamış bir mezar odası yer alıyor.

Es’in mezarı: Küçük bir avluda yer alan kuyu ile başlıyor, ardından ana giriş, çapraz bir salon ve sonunda yine tamamlanmamış bir uzun salona ulaşılıyor.