Miss France 2025 Güzeli en yaşlı şampiyon oldu

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:10

Miss France 2025 yarışmasında, Martinik’i temsil eden 34 yaşındaki Angelique Angarni-Filipon, Fransa’nın en güzel kadını seçilerek tacını taktı. 1920 yılından beri düzenlenen yarışma tarihinde, 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.

Bu yıl 30 adayın Fransa Güzeli olmak için mücadele ettiği yarışmada, Nord-Pas-de-Calais’i temsil eden Sabah Aïb ikinci, Korsika’yı temsil eden Stella Vangioni ise üçüncü oldu.







DIŞ GÖRÜNÜŞÜ NEDENİYLE ZORBALIK YAŞAMIŞ

Angarni-Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını belirterek, “Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana ‘Küçük midilli’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYI BEKLEMİYORDUM"

Yarışmaya katılmakta geç kaldığı yönünde eleştiriler aldığını söyleyen Fransa Güzeli, “Her bölgesel seçimde kendime ‘Diğer yarışmacılar çok güzel’ dedim ve zaferin benden uzaklaştığını düşündüm” dedi. Ancak yarışma boyunca kendisini motive eden Angarni-Filipon, “Bu deneyimin harika olacağını düşündüm, ama kazanacağımı hiç beklemiyordum” diye ekledi.







Miss France 2025 tacını takarak tüm kadınları temsil ettiğini söyleyen Angarni-Filipon, bu zaferin farklı yaşlardaki kadınların da büyük başarılara imza atabileceğini kanıtladığını belirtti.