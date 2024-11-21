Miss Universe'de (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil etmişti: Eski halini paylaştı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:13

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024), Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Yarışmada, Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig birinci olarak Miss Universe 2024 tacını takan ilk Danimarkalı unvanını kazandı. Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki Theilvig, 126 güzellik kraliçesini geride bırakarak zirveye ulaştı.







Türkiye’yi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman ise dereceye giremedi. Ancak "Aramızda Kalsın" programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Duman, geçmişteki büyük değişimini paylaşarak azminin hikayesini anlattı.







“ERGENLİKTE 90 KİLOYDUM, 30 KİLO VERDİM”

Ayliz Duman, ergenlik döneminde 90 kilo olduğunu ve azmederek iki yıl içinde 30 kilo verdiğini söyledi. Genç temsilcimiz, “Ergenlikte 90 kiloydum. Azmettim, 2 yılda 30 kilo verdim” diyerek yaşadığı fiziksel dönüşümün altını çizdi.







“NASILSIN DEDİM, CEVAP VERMEDİ”

Yarışmayla ilgili anılarını aktaran Duman, birincilik tacını kazanan Victoria Kjær Theilvig ile yaşadığı kısa bir diyaloğu anlattı:



"Bir kere karşılaştık kendisiyle. Çok güzel bir kız kesinlikle. Nasılsın diye sorduğumda pek cevap vermedi. Çok havalıydı. Hava atmak da değil, belki kendine odaklanmak istemiştir. Hepimiz bir yarışma içerisindeydik. Ama sadece taç değil ki amacımız. Ben dereceye giremedim ama çok güzel insanlar kazandım.”

DUMAN: “ÇOK GÜZEL ARKADAŞLIKLAR EDİNDİM”

Dereceye giremese de yarışmadan mutlu ayrıldığını ifade eden Ayliz Duman, yeni arkadaşlıklar kazandığını vurguladı:



"Bu yarışmada çok güzel arkadaşlarım oldu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyimdi. Kendime kattığım şeyler, dereceye girmemekten çok daha değerli."